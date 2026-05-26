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Pedro Gonçalves: "7 títulos e 6 finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos" no Sporting

26 mai, 2026 - 21:50 • Ricardo Vieira

Médio do Sporting recorreu às redes sociais para fazer balanço da época, após a derrota para o Torreense na final da Taça de Portugal.

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Pedro Gonçalves reagiu esta terça-feira nas redes sociais ao desaire na final da Taça de Portugal e pediu desculpa por uma das “maiores derrotas” na história do Sporting.

O jogador leonino admite que nunca conseguiu atingir a melhor forma, após uma longa paragem por lesão.

“O meu corpo queria mas a minha cabeça andava sempre com um 'travão de mão' com medo de me lesionar”, partilhou Pedro Gonçalves.

Nesta mensagem de balanço da temporada, o camisola 8 do Sporting diz que não se acomoda, promete voltar “mais forte”, mas deixa um lamento: “6 épocas no clube, 7 títulos e 6 finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos”.

Leia na íntegra a mensagem de Pedro Gonçalves:

Depois de pensar e estar mais calmo venho aqui pedir desculpa por uma das piores derrotas na história do clube.

Sempre aceitei qualquer crítica, não tenho medo e assumo que não estive ao nível que este clube exige. Mentalmente desde que vim da paragem de março não estive no meu melhor. O meu corpo queria mas a minha cabeça andava sempre com um “travão de mão” com medo de me lesionar. Parece fácil , mas quem está lá dentro sabe o quão difícil é.

Aquele miúdo que saiu de casa sem os pais aos 11 anos , foi para Espanha sozinho e teve 1 ano sem competir tinha o sonho de poder estar num mundial e esse foi um dos meus grandes objetivos este ano.

Sou uma pessoa que gosta de vencer , não me acomodo a nada e tenta sempre melhorar. 6 épocas no clube , 7 títulos e 6 finais perdidas. É triste ter tão poucos títulos.

Agradeço a Bruna que puxa por mim todos os dias para ser uma pessoa melhor. Agora aproveitar com ela e com as minhas duas filhas umas férias para recarregar baterias e voltar mais forte 💚

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