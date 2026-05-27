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Doumbia já está em Lisboa para reforçar o Sporting
27 mai, 2026 - 22:50 • Carlos Calaveiras
Italiano prepara-se para ser o segundo reforço dos leões para a temporada 2026/27.
O médio Issa Doumbia chegou esta quarta-feira a Lisboa e prepara-se para ser reforço do Sporting.
O atleta foi “apanhado” pela reportagem de “A Bola” no aeroporto.
O jogador italiano, de 22 anos, vem do Veneza, deve custar 20 milhões de euros aos leões e assinar contrato até 2031.
Na época que agora termina, Doumbia participou em 38 jogos. Fez dez golos e cinco assistências.
Esta quinta-feira, o jovem transalpino vai realizar os habituais exames médicos e testes físicos.
A confirmar-se o negócio, Doumbia é o segundo reforço da equipa de Alvalade depois de Zalazar, ex-Braga.
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