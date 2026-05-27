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Rodrigo Ribeiro deixa Sporting e fica no Augsburgo

27 mai, 2026 - 17:35 • Lusa

Jovem avançado vai continuar na Alemanha.

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O futebolista internacional português sub-21 Rodrigo Ribeiro é reforço em definitivo dos alemães do Augsburgo, que acionaram a cláusula de compra após empréstimo do Sporting, anunciaram os dois clubes.

“Rodrigo Ribeiro continuará a vestir a camisola do FC Augsburgo. O FCA exerceu a opção de compra acordada no contrato de empréstimo com o Sporting e assinou um contrato de longa duração com o avançado português, de 21 anos, válido até 2031”, referiu o clube alemão.

O avançado tinha saído no mercado de janeiro para o Augsburgo, num negócio que contemplava uma cláusula de compra, na ordem dos seis milhões de euros.

Rodrigo Ribeiro, que tem internacionalizações em todos os escalões de formação de Portugal, disputou na Alemanha 14 jogos pela equipa do sul da Baviera, seis dos quais a titular, e marcou dois golos.

“Estou muito feliz por poder continuar a jogar no Augsburgo. Adaptei-me rapidamente e senti-me em casa desde o primeiro dia, no clube, no plantel e na cidade. Os últimos meses ajudaram-me muito no meu desenvolvimento e quero continuar assim na próxima época”, disse o jogador, citado no site oficial dos germânicos.

Em Portugal, o futebolista fez a formação quase toda no Sporting, desde os infantis até à equipa principal em 2022, estreando-se num jogo da Liga dos Campeões, com o Manchester City (0-0) e com Rúben Amorim como treinador.

Mais tarde, no mercado de inverno de 2024, os leões ainda emprestaram o avançado aos ingleses do Nottingham Forest, até final dessa temporada, e em 2024/25 ao AVS.

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