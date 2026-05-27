Varandas. "Cada vez que o presidente do FC Porto fala, fala no Sporting"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, responde ao homólogo do FC Porto.

"O maior elogio que se pode fazer ao Sporting é que cada vez que o presidente do FC Porto fala, fala no Sporting. Já não é a primeira vez que o presidente do FC Porto não é rigoroso. Já veio a público dizer que o presidente do Sporting tinha chamado ladrão ao presidente da FPF, João Capela e Nuno Almeida. Disse uma mentira”, disse.

O líder leonino aproveitou para clarificar as propostas deixadas para a nova temporada e responde a André Villas-Boas.

“Em relação ao que foi dito hoje, é uma inverdade. Pode ser ignorância. O IFAB, há umas semanas, permitiu as mudanças nas leis de jogo para a utilização do VAR na revisão de cantos, mas não obriga à aplicação da lei. Dá a possibilidade aos campeonatos de poderem adotar esta possibilidade. Onde se propõe alterações? Numa AG. O Sporting agarrou num lance que deu tanto ruído o ano inteiro. Houve um canto. O Sporting, que foi beneficiado por esse canto, propôs que a Liga pusesse isto em vigor. O FC Porto votou contra. Foi apenas uma proposta do Sporting. Além desta, o Sporting propôs que o banco mude de posição com banco visitante para a equipa da casa não pressionar o fiscal de linha. Propusemos que a pena aumentasse 4 vezes para um clube que fale de arbitragem antes ou depois do jogo, condicionando arbitragens. O Sporting pediu punições severas quando se verifica uma consertação de apanha-bolas para atrasar o jogo e propôs que os administradores sejam responsabilizados por publicações nas redes sociais dos clubes a condicionar árbitros. Foi chumbado", referiu.

Varandas continuou a disparar críticas ao comportamento de Benfica e FC Porto, mas também aos outros clubes da Liga.

"Benfica e FC Porto têm a estratégia de condicionar a arbitragem ao máximo. Fazem tweets, comunicados. Colocam lances onde são hipoteticamente prejudicados, nunca dizem os lances onde são beneficiados. Mostram lances onde os rivais são beneficiados, mas não quando são prejudicados. Só contam metade da história. Saem tweets, newsletters e é uma pressão enorme sobre as arbitragens. O Sporting não vai ganhar esta guerra. Os clubes pequenos querem continuar que os grandes continuem a fazer tudo o que querem. O Sporting podia ter feito uma época muito boa. Fez resultados mínimos, porque não conseguiu vencer troféus. À imagem dos últimos 7 anos, nunca foi por culpa de arbitragem. Foi por incompetência nossa", lembrou.