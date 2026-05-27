Varandas. "Objetivo principal de um jogador do Sporting é ganhar títulos pelo Sporting"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, criticou a atitude da equipa na final da Taça de Portugal.

"O Sporting perde a final por cansaço, por ausência de jogadores, por incapacidade tática? Não. O Sporting perde a final porque não competiu. Não teve a atitude de quem quer ganhar um título nacional”, disse.

O líder leonino lembrou que “aquele grupo de jogadores já ganhou muito. Conquistaram muitos títulos, mas o Sporting quer um grupo que queira continuar a ganhar muito. O Sporting quer jogadores que queiram jogar Champions, participar no Mundial, mas o Sporting exige que os jogadores queiram ganhar troféus internos, nomeadamente contra equipas de escalão inferior”.

Varandas acrescenta: “O objetivo principal de um jogador do Sporting é ganhar títulos pelo Sporting, entidade patronal. Se a motivação não for a mesma, não terá espaço no Sporting".

O presidente do Sporting falou à margem da comemoração do 70º aniversário do Estádio Universitário de Lisboa.

Já sobre o treinador Rui Borges, Varandas garantiu a permanência.

"O mais importante para um clube é a forma como um presidente reage na derrota. Desde domingo até hoje. Já vi Rui Borges fragilizado, pressionado, mas foi nas capas de jornais e nas redes sociais. Todas estas variáveis contam zero para a decisão do Sporting. Rui Borges é treinador do Sporting. No ano passado, levou a equipa a todas as decisões, ganhou todas as decisões. Agora voltou a levar-nos a todas as decisões. O assunto de Rui Borges está encerrado", frisou.

Segundo o líder da equipa de Alvalade, o Sporting cumpriu os "objetivos mínimos" em 2025/26.

"O balanço da época tem de ser feito em duas fases: o início do campeonato até à final de domingo e depois a final de domingo. Sobre a primeira fase, o Sporting fez uma época muito positiva. Chegou a todas as decisões. Não conseguiu o objetivo principal que era ser campeão. Terminou em segundo lugar, com 82 pontos, os mesmos com que foi campeão em 2024/25. Fez a melhor campanha europeia da história do clube. Fez grandes jogos contra os finalistas da prova. Qualificou-se com muito mérito para a final da Taça. O Sporting acabou por atingir todas as decisões. Mas ao contrário da época passada, chegámos às decisões e não conquistamos qualquer título. Ficou atingido o objetivo mínimo, muito na visão do adepto, que tem ausência de troféu. Para a Direção, o segundo lugar é um objetivo de grande importância, pois é um objetivo que permite ao Sporting continuar na Champions League", descreveu.