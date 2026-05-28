- Bola Branca 18h14
- 28 mai, 2026
-
Em Destaque
Oficial. Pedro Lima é reforço do Sporting
28 mai, 2026 - 20:04 • Carlos Calaveiras
Médio brasileiro chega do AVS e é o segundo reforço dos leões.
O médio Pedro Lima é reforço do Sporting para os próximos cinco anos.
O brasileiro, de 23 anos, estava no AVS e custou 4 milhões de euros, mais dois em variáveis, e fica com cláusula de 80 milhões.
Pedro Lima já disse que “é uma alegria imensa, um orgulho, chegar a este nível e representar um clube tão grande como o Sporting. Não vejo a hora de começar. Chegar a este patamar é um sonho realizado”.
É o segundo reforço oficial dos leões depois de Zalazar, ex-Sp. Braga.
Issa Doumbia também está em Lisboa para assinar pela equipa de Alvalade.
- Bola Branca 18h14
- 28 mai, 2026
-
Comentários