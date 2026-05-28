Oficial. Pedro Lima é reforço do Sporting

28 mai, 2026 - 20:04 • Carlos Calaveiras

Médio brasileiro chega do AVS e é o segundo reforço dos leões.

O médio Pedro Lima é reforço do Sporting para os próximos cinco anos.

O brasileiro, de 23 anos, estava no AVS e custou 4 milhões de euros, mais dois em variáveis, e fica com cláusula de 80 milhões.

Pedro Lima já disse que “é uma alegria imensa, um orgulho, chegar a este nível e representar um clube tão grande como o Sporting. Não vejo a hora de começar. Chegar a este patamar é um sonho realizado”.

É o segundo reforço oficial dos leões depois de Zalazar, ex-Sp. Braga.

Issa Doumbia também está em Lisboa para assinar pela equipa de Alvalade.

"Lisboa Menina e Moça" toca no primeiro concerto de Bad Bunny

O primeiro Ferrari elétrico: marca acende "Luce" mas perde valor em bolsa

As cidades estão preparadas para o calor?

Papa pede para "desarmar a IA"

Media fizeram crescer o Chega?

