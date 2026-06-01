Sporting confirma compra de Issa Doumbia por 20,3 milhões

O Sporting oficializa, esta segunda-feira, a contratação do médio Issa Doumbia ao Veneza.

O jogador italiano, de 22 anos, assina contrato válido por cinco temporadas, até 2031, com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting informa que paga 20.526.315, 79 euros ao Veneza, a que podem acrescer até 6.315.789,48 euros, consoante o cumprimento de objetivos individuais e coletivos. Ou seja, no total, os leões podem despender até cerca de 26,8 milhões de euros em Doumbia.

O Veneza, que suportará os encargos relativos ao mecanismo de solidariedade, fica, ainda, com direito a receber 10% da mais-valia de uma transferência futura. O valor pago em serviços de intermediação ascende aos dois milhões de euros, informa também o Sporting.

"Estou muito contente. Sou um sortudo, é um clube muito importante. (...) É o melhor clube para a minha carreira e o percurso que estou a fazer no futebol", diz, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Na época que agora termina, Doumbia participou em 38 jogos. Fez dez golos e cinco assistências.

Doumbia é o terceiro reforço da equipa de Alvalade depois de Zalazar, ex-Braga, e de Pedro Lima, ex-AVS.