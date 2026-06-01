- Bola Branca 18h15
- 01 jun, 2026
-
Sporting confirma contratação de Issa Doumbia
01 jun, 2026 - 19:06
[em atualização]
O Sporting oficializa, esta segunda-feira, a contratação do médio Issa Doumbia ao Veneza.
O jogador italiano, de 22 anos, assina contrato até 2031, com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.
"Estou muito contente. Sou um sortudo, é um clube muito importante. (...) É o melhor clube para a minha carreira e o percurso que estou a fazer no futebol", diz, em declarações aos canais oficiais do Sporting.
Na época que agora termina, Doumbia participou em 38 jogos. Fez dez golos e cinco assistências.
Doumbia é o terceiro reforço da equipa de Alvalade depois de Zalazar, ex-Braga, e de Pedro Lima, ex-AVS.
[em atualização]
- Bola Branca 18h15
- 01 jun, 2026
-