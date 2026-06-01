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Sporting confirma contratação de Issa Doumbia

01 jun, 2026 - 19:06

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O Sporting oficializa, esta segunda-feira, a contratação do médio Issa Doumbia ao Veneza.

O jogador italiano, de 22 anos, assina contrato até 2031, com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

"Estou muito contente. Sou um sortudo, é um clube muito importante. (...) É o melhor clube para a minha carreira e o percurso que estou a fazer no futebol", diz, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Na época que agora termina, Doumbia participou em 38 jogos. Fez dez golos e cinco assistências.

Doumbia é o terceiro reforço da equipa de Alvalade depois de Zalazar, ex-Braga, e de Pedro Lima, ex-AVS.

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