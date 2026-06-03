- Bola Branca 18h15
- 03 jun, 2026
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Sporting
Here we go? Luis Suárez apontado ao Fenerbahçe
03 jun, 2026 - 19:22 • Redação
Fabrizio Romano diz que o avançado do Sporting tem acordo com um candidato ao clube turco.
O especialista em transferências Fabrizio Romano avança que o avançado do Sporting Luis Suárez tem acordo com um dos candidatos à presidência do Fenerbahçe.
De acordo com a publicação feita esta quarta-feira à tarde pelo influencer italiano, o dianteiro leonino, melhor marcador do campeonato, chegou a acordo com Hakan Safi.
Fabrizio Romano explica que a mudança fica pendente do que acontecerá nas eleições do clube turco, marcadas para 6 e 7 de junho, e de um futuro acordo com o Sporting.
Esta quarta-feira, a imprensa desportiva nacional escreveu que os leões iam tentar segurar ao máximo Luis Suárez, que vai estar ao serviço da seleção da Colômbia no Mundial que arranca a 11 de junho.
- Bola Branca 18h15
- 03 jun, 2026
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