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Sporting

​Here we go? Luis Suárez apontado ao Fenerbahçe

03 jun, 2026 - 19:22 • Redação

Fabrizio Romano diz que o avançado do Sporting tem acordo com um candidato ao clube turco.

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O especialista em transferências Fabrizio Romano avança que o avançado do Sporting Luis Suárez tem acordo com um dos candidatos à presidência do Fenerbahçe.

De acordo com a publicação feita esta quarta-feira à tarde pelo influencer italiano, o dianteiro leonino, melhor marcador do campeonato, chegou a acordo com Hakan Safi.

Fabrizio Romano explica que a mudança fica pendente do que acontecerá nas eleições do clube turco, marcadas para 6 e 7 de junho, e de um futuro acordo com o Sporting.

Esta quarta-feira, a imprensa desportiva nacional escreveu que os leões iam tentar segurar ao máximo Luis Suárez, que vai estar ao serviço da seleção da Colômbia no Mundial que arranca a 11 de junho.

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  • 03 jun, 2026
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