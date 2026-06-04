Rui Jorge Rego: "Quer fique, quer saia, Luis Suárez colocou-se numa posição difícil"

"Isto, enfim, é algo que a direção não consegue controlar, mas é problemático quer fique, quer vá embora. O Suárez colocou-se numa posição difícil e será muito difícil encontrar um ponto de lança daquela qualidade", admite, em declarações a Bola Branca .

Um beco quase sem saída limpa. É desta forma que Rui Jorge Rego reage ao alegado acordo entre Luís Suárez e Hakan Safi, candidato à presidência do Fenerbahçe. Para o antigo candidato às eleições do Sporting, o avançado colombiano criou um cenário "problemático".

O anúncio do candidato à liderança de um dos gigantes de Istambul provocou réplicas em Lisboa e, mesmo sendo "difícil conquistar a presidência", para Rui Jorge Rego, "não deixa de haver um tema". Ainda assim, olhando para a cláusula de rescisão, confia que não haverá problemas de maior para o Sporting.

"Com 80 milhões, eu tenho a certeza que o Sporting encontrará um ou dois pontas de lança. O problema dos pontas de lança não é que não existam, é que são caros, não é? É talvez a posição mais cara do plantel. Com 80 milhões, haverá a capacidade de encontrar um jogador que, na Liga Portuguesa faça muitos golos", acredita.

Confiança e apreensão

Olhando para o resto do quadro, o advogado mostra alguma apreensão pelo desfile de nomes colocados à porta de saída de Alvalade. Parecendo cada vez mais certo o cenário o "fim de ciclo no meio-campo", Rui Jorge Rego não quer pensar em saídas de atletas como Francisco Trincão ou Maxi Araújo, "jogadores difíceis de substituir".

Apesar dos muitos pontos de interrogação, o antigo candidato à liderança leonina renova a confiança na direção de Frederico Varandas e não conclui que o projeto desportivo possa sair beliscado, ainda que admita estar "expectante".

"Esta direção trouxe-nos títulos, saúde financeira, entraram neste mercado a investir antes de vender, portanto tenho que dar aqui um voto de muita confiança. Nós temos vindo a ser habituados pela direção do presidente Fabrício Varandas a uma, duas saídas e entradas. Sai um, dois jogadores, e entram outros tantos, sempre mantendo uma espinha, uma ideia de jogo e, portanto, uma continuidade. Isso parece que acabou. A ideia de jogo continuará porque o treinador é o mesmo, mas essa continuidade dos jogadores parece que acabou e, portanto, deixa-me expectante. Vamos ver o que é que vai acontecer", diz à Renascença.