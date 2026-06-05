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Caso Suárez. Varandas arrasa “estratégias sujas”

05 jun, 2026 - 20:05 • Ricardo Vieira

"Não conheço o senhor candidato à presidência do Fenerbahçe, mas conhecemos muito bem o seu diretor de campanha, vive na cidade do Porto e nós conhecemos bem”, atirou o líder dos leões.

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O presidente do Sporting, Frederico Varandas, lamenta “estratégias sujas” no caso que envolve o avançado Luis Suárez e o interesse do candidato à presidência do Fenerbahçe, Hakan Safi.

"Não conheço o senhor candidato à presidência do Fenerbahçe, mas conhecemos muito bem o seu diretor de campanha, vive na cidade do Porto e nós conhecemos bem”, atirou o líder dos leões, em declarações à CMTV.

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Hakan Safi anunciou Suárez como trunfo eleitoral e referiu uma alegada conversa com o presidente do FC Porto, André Villas-Boas.

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“Estamos habituados ao manual, conhecemos bem o manual que ele e os seus amigos aplicam e essas estratégias sujas não entram no Sporting, fazem ricochete, vão para fora", declarou Frederico Varandas.

O presidente leonino acrescenta que "nenhum jogador do Sporting é imune ao mercado de transferências", mas deixa um aviso a Hakan Safi, caso vença as eleições no Fenerbahçe.

"O preço do Suárez são 80 milhões de euros, nem menos um cêntimo. Nem precisam de falar connosco, é só fazer o pagamento", sublinhou.

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