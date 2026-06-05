Nápoles oficializa compra de Alisson Santos ao Sporting

O Nápoles anuncia, esta sexta-feira, que acionou a cláusula de compra de Alisson Santos ao Sporting.

O extremo brasileiro, de 23 anos, estava emprestado aos italianos desde fevereiro, num negócio fechado por 3,5 milhões de euros. Para ficar com Alisson em definitivo, o Nápoles paga mais 16,5 milhões ao Sporting, o que resulta num encaixe total de 20 milhões de euros para os leões.

A ligação de Alisson Santos ao Sporting durou um ano. O avançado tinha sido contratado no final de junho de 2025 à União de Leiria, por dois milhões de euros. De verde e branco, registou três golos e três assistências em 31 jogos, embora só tivesse sido titular em cinco ocasiões.

Apesar dos parcos minutos, revelou ter pendor para golos decisivos, em especial na Liga dos Campeões: marcou ao Kairat (4-1); deu a vitória frente ao Marselha (2-1), aos 86 minutos; e carimbou o apuramento direto do Sporting para os oitavos de final, diante do Athletic Bilbau (3-2), aos 94.

Ao serviço do Nápoles, Alisson marcou quatro golos em 15 jogos (não registou assistências), tendo somado nove partidas a titular na Serie A.