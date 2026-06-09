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Oficial: Sporting anuncia Silas Andersen

09 jun, 2026 - 19:21 • Ricardo Vieira

O médio de 21 anos assina pelos leões até 2031 e fica com um cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

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Nasceu na Dinamarca e joga no meio campo. O Sporting anunciou esta terça-feira a contratação de Silas Andersen, em mais um reforço para a nova temporada.

O médio de 21 anos assina pelos leões até 2031 e fica com um cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

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Internacional Sub-21 pela Dinamarca, Silas Andersen chega a Alvalade oriundo dos suecos BK Häcken.

Começou a carreira profissional no Utrecht, dos Países Baixos. Na formação representou os dinamarqueses do FC København e os italianos do italianos do Inter de Milão.

Em declarações aos meios do Sporting, Silas Andersen considera que vestir a camisola dos leões é "fantástico" e o "passo certo" na sua carreira.

"O Sporting joga as competições europeias todos os anos, está na UEFA Champions League de novo e é um passo fantástico para jogadores mais jovens crescerem", declarou.

O médio dinamarquês também elogia a cidade de Lisboa ("muito bonita") e as condições da Academia Cristiano Ronaldo.

Em relação às suas características como jogador, Silas explica que gosta de "correr bom bola, marcar a partir de pontapés de canto, ser perigoso e ajudar a equipa a jogar para a frente".

Silas Andersen (ou Hjulmand 2.0), o jogador que "investe nas emoções”, está na rota de Alvalade

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