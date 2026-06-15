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Futebol feminino

Sporting anuncia saída de cinco jogadoras de uma assentada

15 jun, 2026 - 22:44 • Lusa

Catarina Potra, Brittany Raphino, Beatriz Fonseca, Rita Almeida e Anna Wellmann deixam o clube leonino.

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O Sporting revelou esta segunda-feira, através das redes sociais, que Catarina Potra, Brittany Raphino, Beatriz Fonseca, Rita Almeida e Anna Wellmann deixam de representar a equipa feminina de futebol.

"Obrigado pelo vosso esforço e dedicação ao serviço do Sporting", escreveu o clube numa publicação no X.

Formada em Alcochete, a guarda-redes Catarina Potra, de 20 anos, percorreu todos os escalões leoninos e estreou-se na equipa principal em 2021/22. Foi suplente habitual, somando 11 jogos na última época, período em que aproveitou a lesão de Anna Wellmann.

A guarda-redes alemã, de 31 anos, chegou do Bayern Munique no início de 2025/26. Após recuperar da lesão sofrida logo no arranque, assumiu a titularidade e terminou a temporada com 16 partidas realizadas.

A avançada Brittany Raphino, de 25 anos, despede-se após três épocas no clube de Alvalade, nas quais marcou 25 golos em 51 jogos e conquistou uma Supertaça.

Já Beatriz Fonseca, internacional portuguesa, completou 58 jogos e 25 assistências desde que chegou do Sporting de Braga em 2024/25.

Com parte da formação feita no clube, Rita Almeida, de 19 anos, também sai após nunca se ter afirmado como titular. Estreou-se em 2022/23 e passou por três empréstimos: Villarreal (Espanha), Grasshoppers (Suíça) e Damaiense.

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  • 15 jun, 2026
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