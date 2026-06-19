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Futebol feminino

Ana Dias é reforço do Sporting

19 jun, 2026 - 19:40 • Carlos Calaveiras

Internacional portuguesa está de regresso ao futebol português.

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A avançada Ana Dias é reforço do futebol feminino do Sporting.

Aos 28 anos, a internacional portuguesa está de regresso à I Liga lusa.

“Sei da responsabilidade que é vestir e sentir o Sporting, mas [chego] com muita vontade e disponibilidade para começar já a trabalhar e para ajudar o Sporting a conquistar os títulos que merece”, disse.

Em declarações aos meios dos leões, Ana Dias descreveu-se enquanto jogadora: “Sou uma avançada muito competitiva, aguerrida, experiente, versátil, que gosta de jogar entre linhas, na profundidade e com faro do golo”.

Na carreira passou por vários países: Rússia, Estados Unidos, México e Turquia, para além de Portugal.

Ana Dias é o primeiro reforço das leoas para a nova temporada. Objetivo: tentar parar a hegemonia do Benfica.

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  • 19 jun, 2026
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