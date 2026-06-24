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Tiago Fernandes é o novo treinador do Sporting B

24 jun, 2026 - 19:56 • Carlos Calaveiras

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Tiago Fernandes regressa a Alvalade e é o novo treinador da equipa B dos leões.

O treinador, que tinha estado oito anos no clube, assinou agora contrato até 2028.

"É uma casa que me recebeu sempre bem e onde fiz tudo para o Sporting CP atingir sempre os seus objetivos. Coloquei sempre os interesses do Sporting em primeiro lugar e é essa a nossa função enquanto funcionários do clube. Estou muito feliz por regressar a uma casa que já conheço e voltar a ver muitas pessoas com quem trabalhei durante oito épocas. Foram mais de 200 jogos pelo Sporting passando por todos os escalões entre sub-15 e equipa principal, menos equipa B. Venho com mais experiência, mas disposto a aprender porque o futebol evoluiu”, disse.

O técnico acrescentou: “Há muita coisa nova na formação que quero começar a perceber e estar de regresso ao Sporting é um privilégio, um prazer e um orgulho. Quando saímos desta casa, damos ainda mais valor ao Sporting por ser um clube tão grande".

Depois de sair do Sporting foi treinador de D. Chaves, Estoril, Leixões, Torreense (sub-23 e equipa principal) e Portimonense.

"Estive várias épocas entre Primeira e Segunda Ligas, passando também uma pelos sub-23, com dificuldade diária de nos superarmos todos os dias e crescer. Aos 44 anos, tenho praticamente 100 jogos na Segunda Liga e estive duas épocas consecutivas a treinar, o que não é fácil. Dá-me uma bagagem importante para voltar ao contexto de trabalhar com jogadores jovens, que é algo de que gosto. São o futuro e prepará-los para competir é o mais importante para mim enquanto treinador. Queremos que cheguem à equipa principal do Sporting".

Tiago Fernandes recordou, emocionado, o pai Manuel Fernandes, uma das maiores lendas da história do Sporting: "No dia em que me chamaram para uma reunião, era 5 de junho, dia de anos do meu pai. Só me 'caiu a ficha' quando acordei de manhã. Hoje, venho aqui na semana em que se cumprem dois anos desde que faleceu. Deve estar feliz, certamente".

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