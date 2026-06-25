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Futebol feminino

Ágata Filipa reforça Sporting

25 jun, 2026 - 17:38 • Carlos Calaveiras

Lateral esquerda tem várias experiências no estrangeiro.

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O Sporting oficializou a contratação de Ágata Filipa para a equipa de futebol feminino.

A defesa esquerda, de 31 anos, chega do Sp. Braga.

Passou também por França (FC Fleury 91), Escócia (Glasgow City) e Suíça (Servette).

A internacional portuguesa mostra-se “extremamente feliz e orgulhosa” depois de ter assinado pelas leoas.

“Continuarem a demonstrar interesse em mim é a prova de que o meu percurso tem sido bem feito”, acrescentou.

É a segundo reforço do Sporting para a nova época depois da avançada Ana Dias.

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  • 25 jun, 2026
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