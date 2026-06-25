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Futebol feminino
Ágata Filipa reforça Sporting
25 jun, 2026 - 17:38 • Carlos Calaveiras
Lateral esquerda tem várias experiências no estrangeiro.
O Sporting oficializou a contratação de Ágata Filipa para a equipa de futebol feminino.
A defesa esquerda, de 31 anos, chega do Sp. Braga.
Passou também por França (FC Fleury 91), Escócia (Glasgow City) e Suíça (Servette).
A internacional portuguesa mostra-se “extremamente feliz e orgulhosa” depois de ter assinado pelas leoas.
“Continuarem a demonstrar interesse em mim é a prova de que o meu percurso tem sido bem feito”, acrescentou.
É a segundo reforço do Sporting para a nova época depois da avançada Ana Dias.
- Bola Branca 18h15
- 25 jun, 2026
-
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