Catarino Pascoal é leão

O Sporting oficializou a contratação de Catarino Pascoal, jovem jogador que chega do Atlético.

Aos 18 anos, Catarino Pascoal esteve em 24 partidas do Atlético na época passada, marcou dois golos e fez três assistências.

O jogador, que deve começar pela equipa B do Sporting, reconhece que teve “um crescimento muito rápido e sinto que tenho estado sempre a evoluir”.

“Vou dar tudo de mim, sempre o máximo", garantiu já de leão ao peito.

Nestas primeiras declarações, Catarino Pascoal apresenta-se: "Fui avançado e depois fui recuando no terreno até ficar como médio... Sou um jogador que gosta muito de correr, estou sempre nos duelos e gosto de 'caçar' bolas".

O Sporting não divulgou verbas envolvidas nem anos de contrato.

A equipa de Alvalade tem investido forte na contratação de médios para a nova temporada: Rodrigo Zalazar, Issa Doumbia, Silas Andersen e Pedro Lima.