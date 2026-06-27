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Mercado de transferências
Altimira a caminho do Sporting
27 jun, 2026 - 20:45
Leões continuam a reforçar o meio-campo.
O Sporting está perto de oficializar a contratação de Sergi Altimira.
O contrato entre leões, Bétis e o médio ficou fechado este sábado com a equipa portuguesa a pagar 18+2 milhões de euros.
Altimira vai assinar com a equipa de Alvalade até 2031.
É mais um reforço para o meio-campo depois de Zalazar, Issa Doumbia, Silas Andersen, Pedro Lima e Catarino Pascoal (este deve começar pela equipa B).
Na época passada, pelo Bétis, Altimira fez 40 partidas, dois golos e três assistências.
- Bola Branca 18h15
- 26 jun, 2026
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