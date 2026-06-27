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Mercado de transferências

Altimira a caminho do Sporting

27 jun, 2026 - 20:45

Leões continuam a reforçar o meio-campo.

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O Sporting está perto de oficializar a contratação de Sergi Altimira.

O contrato entre leões, Bétis e o médio ficou fechado este sábado com a equipa portuguesa a pagar 18+2 milhões de euros.

Altimira vai assinar com a equipa de Alvalade até 2031.

É mais um reforço para o meio-campo depois de Zalazar, Issa Doumbia, Silas Andersen, Pedro Lima e Catarino Pascoal (este deve começar pela equipa B).

Na época passada, pelo Bétis, Altimira fez 40 partidas, dois golos e três assistências.

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