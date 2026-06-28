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Mercado de transferências
Sporting. Altimira já está em Lisboa
28 jun, 2026 - 22:28 • Carlos Calaveiras
Médio espanhol prepara-se para reforçar os leões.
O médio Sergi Altimira já está em Lisboa para assinar contrato com o Sporting.
O jogador espanhol prepara-se para realizar nas próximas horas exames médicos e testes físicos.
O atleta deve assinar com os leões até 2031. O Betis vai receber 18+2 milhões de euros.
Altimira assume, ainda no aeroporto, que está “muito contente e com muita vontade” e que quer “ganhar todos os títulos possíveis”.
É mais um reforço para o meio-campo depois de Zalazar, Issa Doumbia, Silas Andersen, Pedro Lima e Catarino Pascoal (este deve começar pela equipa B).
Na época passada, pelo Bétis, Altimira fez 40 partidas, dois golos e três assistências.
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