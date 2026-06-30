Sporting anuncia Altimira, mais um reforço para o meio-campo

O Sporting anunciou a contratação do médio espanhol Sergi Altimira, que deixa o Bétis de Sevilha para reforçar o meio-campo dos leões.

Os leões não confirmam os valores, mas de acordo com a imprensa especializada, Altimira custa um valor próximo dos 20 milhões de euros.

O médio de 24 anos assina por cinco temporadas, até 2031, e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Formado no Barcelona, Altimira chegou ao Bétis em 2023/24, depois de uma primeira afirmação no CE Sabadell. Nos andaluzes, fez 40 jogos na época passada, apontou dois golos e registou três assistências, apesar de ter perdido algum protagonista que tinha conquistado em 2024/25.

O médio catalão explica, aos meios do clube, que não hesitou mal soube do interesse do Sporting: "Quando há o interesse de um clube como este, o desejo foi terminar bem a temporada para ser uma opção no ano seguinte. Agora que estou aqui, estou muito feliz e com muita vontade de começar."

Altimira é o quinto reforço do Sporting, depois da chegada de Silas Andersen, do Hacken, Issa Doumbia, do Veneza, Pedro Lima, do AVS, e Rodrigo Zalazar, do Sporting de Braga.