Regresso ao passado. Veja o novo símbolo do Sporting

O Sporting apresentou, esta quarta-feira, o novo símbolo no dia em que o clube completa 120 anos.

Os leões explicam que o novo emblema engloba cinco símbolos marcantes na história centenária dos leões: o escudo, a coroa, o leão, as listas e a porta 10 A.

Segundo a equipa de Alvalade, o novo símbolo representa os "43.830 dias de valores transmitidos de geração em geração, agora reunidos num sistema de identidade que nasce do legado para criar o futuro".

A nova imagem é praticamente igual ao que vigorou entre 1945 e 2001.

É a sexta vez que o Sporting renova o emblema.