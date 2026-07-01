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Regresso ao passado. Veja o novo símbolo do Sporting
01 jul, 2026 - 15:41 • Carlos Calaveiras
Última mudança tinha sido em 2001.
O Sporting apresentou, esta quarta-feira, o novo símbolo no dia em que o clube completa 120 anos.
Os leões explicam que o novo emblema engloba cinco símbolos marcantes na história centenária dos leões: o escudo, a coroa, o leão, as listas e a porta 10 A.
Segundo a equipa de Alvalade, o novo símbolo representa os "43.830 dias de valores transmitidos de geração em geração, agora reunidos num sistema de identidade que nasce do legado para criar o futuro".
A nova imagem é praticamente igual ao que vigorou entre 1945 e 2001.
É a sexta vez que o Sporting renova o emblema.
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