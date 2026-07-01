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Regresso ao passado. Veja o novo símbolo do Sporting

01 jul, 2026 - 15:41 • Carlos Calaveiras

Última mudança tinha sido em 2001.

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O Sporting apresentou, esta quarta-feira, o novo símbolo no dia em que o clube completa 120 anos.

Os leões explicam que o novo emblema engloba cinco símbolos marcantes na história centenária dos leões: o escudo, a coroa, o leão, as listas e a porta 10 A.

Segundo a equipa de Alvalade, o novo símbolo representa os "43.830 dias de valores transmitidos de geração em geração, agora reunidos num sistema de identidade que nasce do legado para criar o futuro".

A nova imagem é praticamente igual ao que vigorou entre 1945 e 2001.

É a sexta vez que o Sporting renova o emblema.

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