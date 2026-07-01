Sporting apresenta-se com quatro reforços, mas ainda sem Hjulmand

O Sporting regressou esta quarta-feira ao trabalho com algumas caras novas no plantel de futebol com vista à época 2026/27, em especial os médios Silas Andersen, Sergi Altimira e Issa Doumbia, mas sem o capitão Morten Hjulmand.

O médio dinamarquês, de quem se fala que poderá estar de saída, foi autorizado a apresentar-se mais tarde, bem como o georgiano Kochorashvili e o grego Vagiannidis, depois de todos terem estado ao serviço das respetivas seleções.

Neste regresso, dedicado a testes físicos e exames médicos, mas com treino agendado para a tarde, o Sporting contou com a presença de 29 futebolistas, quatro dos quais reforços e todos para o meio-campo.

O dinamarquês Silas Andersen (ex-Hacken), o italiano Issa Doumbia (ex-Veneza), o brasileiro Pedro Lima (ex-Aves SAD) e o espanhol Sergi Altimira (ex-Betis) já marcaram presença, ao contrário do uruguaio Rodrigo Zalazar.

O médio ex-Sp. Braga esteve a disputar o Mundial2026, com o Uruguai a ser eliminado na fase de grupos, e não foi, como esperado, um dos presentes no arranque dos trabalhos.

Outras ausências, que estiveram ou estão a disputar o Campeonato do Mundo, são as de Diomande (Costa Marfim), de Maxi Araújo (Uruguai), Luís Suárez (Colômbia), que foi o melhor marcador da I Liga, Debast (Bélgica) e Rui Silva, Gonçalo Inácio, Francisco Trincão (Portugal).

Com forte aposta em reforços para o meio-campo, os leões avançam para nova época sem dois jogadores importantes nas últimas campanhas, nomeadamente Morita, que terminou contrato, e Geovany Quenda, que já tinha assinado pelo Chelsea em março de 2025 e manteve-se emprestado ao Sporting em 2025/26.

O Sporting entra em 2026/27 com um objetivo de reconquista, após uma época na qual o treinador Rui Borges - que tinha entrado em dezembro de 2024 -, não conseguiu a conquista de qualquer troféu.

A equipa leonina terminou a I Liga em segundo lugar, com apuramento para a Liga dos Campeões, perdeu nas meias-finais da Taça da Liga, perdeu a Supertaça para o rival Benfica e a final da Taça de Portugal para o Torreense, da II Liga.

Nesta pré-época, os leões têm previsto um estágio no Algarve, com dois jogos de preparação, com Celtic (14 de julho) e Estrasburgo (20 de julho).

Dias depois, a equipa regressa a Lisboa para disputar o troféu Cinco Violinos no Estádio José Alvalade, diante do Mónaco (25 julho), um pouco antes de voltar ao Algarve para defrontar o Nottingham Forest (31), treinado pelo português Vítor Pereira.

Lista dos jogadores que se apresentaram no primeiro dia de trabalhos:

- Guarda-redes: João Virgínia, Diego Callai, Francisco Silva e Guilherme Pires.

- Defesas: Nuno Santos, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Ricardo Mangas, Rodrigo Dias, Miguel Alves, Bruno Ramos e Rafael Mota.

- Médios: Salvador Blopa, João Simões, Pedro Gonçalves, Pedro Lima (ex-AVS), Daniel Bragança, Eduardo Felicíssimo, Issa Doumbia (ex-Veneza, Ita), Silas Andersen (ex-Hacken, Sue), Koba Koindredi, Sergi Altimiria (ex-Betis, Esp).

- Avançados: Flávio Gonçalves, Geny Catamo, Souleymane Faye, Luís Guilherme, Ioannidis, Rafael Nel e Mauro Couto.