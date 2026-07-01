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Sporting apresenta-se com três reforços

01 jul, 2026 - 18:08

Primeiro dia dedicado a testes físicos e exames médicos.

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A equipa feminina do Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho.

Em dia de exames médicos e testes físicos, as leoas apresentaram-se com três reforços: Ana Dias, Ágata Filipa e Madalena Marau.

Estiveram ainda Maísa Correia (de regresso após empréstimo ao Valadares Gaia) e Leonor Serralheiro, guarda-redes de 17 anos que sobe ao plantel principal.

Já Julia Woźniak está ao serviço da seleção da Polónia no Campeonato da Europa sub-19.

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