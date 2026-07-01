- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
-
Em Destaque
Sporting apresenta-se com três reforços
01 jul, 2026 - 18:08
Primeiro dia dedicado a testes físicos e exames médicos.
A equipa feminina do Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho.
Em dia de exames médicos e testes físicos, as leoas apresentaram-se com três reforços: Ana Dias, Ágata Filipa e Madalena Marau.
Estiveram ainda Maísa Correia (de regresso após empréstimo ao Valadares Gaia) e Leonor Serralheiro, guarda-redes de 17 anos que sobe ao plantel principal.
Já Julia Woźniak está ao serviço da seleção da Polónia no Campeonato da Europa sub-19.
- Bola Branca 18h14
- 01 jul, 2026
-
Comentários