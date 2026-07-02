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Varandas recusa proposta por Hjulmand

02 jul, 2026 - 20:30

Líder leonino confirma proposta pelo capitão, mas abaixo do combinado para a saída.

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O presidente do Sporting, Frederico Varandas, diz que o clube recusou a proposta do Atlético Madrid por Hjulmand.

À margem do sorteio da Liga, o líder dos leões assumiu que os valores em causa estão longe do que a SAD pretende receber pelo capitão.

"Está a falar de cenários hipotéticos. O Hjulmand é jogador do Sporting. Recebemos uma proposta do Atlético Madrid e rejeitámos. Está longe do valor que queremos. Estabelecemos um valor justo e adequado à idade, à posição e ao facto de ter três anos de Sporting", disse.

A verba que tem sido apontada como mínima para o Sporting deixar sair Hjulmand é 40 milhões de euros.

Varandas reforça: "O jogador e os agentes sabem qual é esse valor. Com tudo o que seja abaixo desse valor, o jogador fica".

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