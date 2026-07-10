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Futebol feminino
Bárbara Paulino é a nova coordenadora-geral do Sporting
10 jul, 2026 - 17:05 • Carlos Calaveiras
Margarida Battle y Font deixa o cargo no clube de Alvalade.
Bárbara Paulino é a nova coordenadora-geral para o futebol feminino do Sporting.
A equipa de Alvalade oficializou, esta sexta-feira, a chegada da nova dirigente.
A ex-jogadora de futsal substitui Margarida Battle y Font no cargo.
Bárbara Paulino, de 38 anos, é formada em Gestão Desportiva na Universidade Europeia e no Johan Cruyff Institute.
Em declarações aos meios dos leões, Bárbara Paulino disse: “Estou muito contente e muito orgulhosa por estar daqui. Fui muito bem recebida e nota-se que todos os departamentos da Academia estão ligados, que trabalham todos para o mesmo, sendo o ambiente muito bom e positivo, o que facilita muito todo o nosso trabalho”.
O Sporting, treinado por Micael Sequeira, terminou a última época em segundo lugar.
De recordar que também o Benfica, campeão nacional, mudou há poucos meses a diretora geral para o futebol feminino: Mónica Jorge, ex-selecionadora e ex-diretora da FPF ocupou a vaga.
- Bola Branca 18h14
- 10 jul, 2026
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