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Futebol feminino

Bárbara Paulino é a nova coordenadora-geral do Sporting

10 jul, 2026 - 17:05 • Carlos Calaveiras

Margarida Battle y Font deixa o cargo no clube de Alvalade.

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Bárbara Paulino é a nova coordenadora-geral para o futebol feminino do Sporting.

A equipa de Alvalade oficializou, esta sexta-feira, a chegada da nova dirigente.

A ex-jogadora de futsal substitui Margarida Battle y Font no cargo.

Bárbara Paulino, de 38 anos, é formada em Gestão Desportiva na Universidade Europeia e no Johan Cruyff Institute.

Em declarações aos meios dos leões, Bárbara Paulino disse: “Estou muito contente e muito orgulhosa por estar daqui. Fui muito bem recebida e nota-se que todos os departamentos da Academia estão ligados, que trabalham todos para o mesmo, sendo o ambiente muito bom e positivo, o que facilita muito todo o nosso trabalho”.

O Sporting, treinado por Micael Sequeira, terminou a última época em segundo lugar.

De recordar que também o Benfica, campeão nacional, mudou há poucos meses a diretora geral para o futebol feminino: Mónica Jorge, ex-selecionadora e ex-diretora da FPF ocupou a vaga.

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  • 10 jul, 2026
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