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Futebol feminino

Sporting contrata lateral direita espanhola

10 jul, 2026 - 20:29

Emma Ramírez já passou pelo Barcelona.

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O Sporting oficializou a contratação da defesa espanhola Emma Ramírez para a equipa feminina de futebol.

A lateral, de 24 anos, chega da Real Sociedad, mas também passou por Barcelona, Real Sociedad e Espanhol.

Emma Ramirez disse aos meios dos leões: “Estou feliz por poder representar este emblema. Conheço o Sporting há muitos anos e a verdade é que é um orgulho vestir esta camisola e sentir o que é jogar aqui”.

A espanhola apresenta-se aos adeptos: “Sou muito intensa e competitiva. Gosto muito de subir e descer pela ala mas sou, sobretudo, muito trabalhadora, gosto de ajudar e tenho muita vontade de ganhar sempre."

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