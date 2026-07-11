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Mercado de transferências

Oficial. Jesse Derry é reforço do Sporting

11 jul, 2026 - 19:19 • Carlos Calaveiras

Sétimo reforço dos leões para a nova temporada.

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O Sporting oficializou este sábado a contratação do jovem Jesse Derry.

O extremo inglês, de 19 anos, chega a Alvalade por empréstimo do Chelsea de uma época.

Derry, internacional pelas camadas jovens de Inglaterra, pode jogar nas duas alas.

Na época de estreia pelo Chelsea, clube com quem renovou antes de rumar a Lisboa, o extremo jogou maioritariamente nas equipas sub-21 e sub-19, mas estreou-se na equipa principal, tanto na Taça de Inglaterra como na Premier League. Em todas as categorias foram 33 jogos, 12 golos e quatro assistências.

Jessy Derry é o sétimo reforço do Sporting para a temporada 2026/27 depois de Zalazar, Pedro Lima, Doumbia, Bruno Ramos, Silas Andersen e Altimira.

De recordar que a equipa de Alvalade oficializou também este sábado a saída do capitão Hjulmand para o Atlético Madrid.

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