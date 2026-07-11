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Pré-época
Sporting com 31 jogadores no Algarve
11 jul, 2026 - 22:28
Leões vão realizar duas partidas.
A comitiva do Sporting já está em Lagos, no Algarve, para uma fase da pré-temporada. O treinador Rui Borges leva 31 jogadores.
Quem já não está é o capitão Morten Hjulmand, oficializado este sábado como reforço do Atlético Madrid.
Os leões vão defrontar o Celtic (dia 14) e o Estrasburgo (a 20).
Convocados:
Guarda-redes
João Virgínia, Diego Callai, Guilherme Pires, Francisco Silva
Defesas
Iván Fresneda, Afonso Lee, Rafael Mota, Eduardo Quaresma, Rodrigo Dias, Ricardo Mangas, Georgios Vagiannidis, Nuno Santos
Médios Silas Andersen, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Pedro Lima, João Simões, Daniel Bragança, Giorgi Kochorashvili e Eduardo Felicíssimo
Avançados Pedro Gonçalves, Salvador Blopa, Luis Guilherme, Flávio Gonçalves, Mauro Couto, Geny Catamo, Souleymane Faye, Jesse Derry, Fotis Ioannidis, Gabriel Silva e Rafael Nel
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