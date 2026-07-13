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"Estou preocupado porque é um rombo grande": Litos e a revolução no meio-campo do Sporting

13 jul, 2026 - 12:40 • João Filipe Cruz

Hjulmand juntou-se a Morita nas saídas fechadas, Trincão e Pedro Gonçalves podem seguir-se. Para o ex-médio, o FC Porto "parte na frente" para a nova época.

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Era uma revolução anunciada. Há muito que os sportinguistas se preparavam para uma viragem de 180 graus no coração da equipa. O miolo verde e branco está diferente para a nova época e há quem esteja preocupado.

"Pelas épocas realizadas, o conhecimento que tinham uns dos outros, o conhecimento que tinham da forma de jogar do treinador, estou preocupado porque é um rombo grande num setor importante", avalia Litos.

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Em declarações a Bola Branca, o ex-médio leonino lamenta as saídas de Morten Hjulmand e Morita, mas também já conta com as despedidas de Francisco Trincão e Pedro Gonçalves. Mais do que jogadores "tri ou bicampeões", perdem-se referências no balneário.

"É importante agora encontrar jogadores com essa liderança e carisma junto dos adeptos mas, sobretudo, no balneário. Que criem esse respeito e esse exemplo. Todos esses quatro jogadores foram sempre um grande exemplo para todos os grupos de trabalho", sublinha.

Às despedidas certas e não tão certas, juntam-se as entradas já confirmadas. Sergi Altimira, Issa Doumbia, Silas Andersen e Pedro Lima já se mostram a Rui Borges neste início de pré-temporada, seguindo-se Rodrigo Zalazar, que se junta apenas esta sexta-feira, depois de ter estado integrado na seleção uruguaia para o Mundial.

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Leões vão realizar duas partidas.

Litos está preocupado, mas reconhece ter esperança nos novos tempos e o tempo corre a favor.

"Também estou esperançoso com as novas contratações. O Rui Borges tem a vantagem de ter grande parte deles desde o início para passar a ideia de jogo. Isso também pode ajudar a uma rápida integração", perspetiva.

Nesta conversa com a Renascença, Litos não resiste a passar pelo tema João Palhinha. Lembra que fez o pedido a Frederico Varandas, mas compreende que o ex-capitão não volte a Alvalade, ainda que espera que o novo destino não seja a Luz.

"Fiz esse pedido ao presidente e à sua direção: gostava de ver Palhinha a voltar ao Sporting. Não foi possível, há que acreditar nos que foram contratados e desejar toda a sorte na carreira do Palhinha. Se tiver que ser o Benfica, que seja, mas gostava que não fosse. Vai ser um bom reforço para o Benfica, se chegarem a acordo, mas reconheço que o investimento era grande", lamenta.

Contas feitas, a revolução no meio-campo do Sporting preocupa, as entradas dão alguma esperança, mas um "rombo" tão grande pode também dar alguma vantagem aos que mantêm o "núcleo duro".

"Pela continuidade daqueles jogadores que são a base forte do FC Porto, naturalmente que parte na frente do pelotão. Mas sabemos que esta maratona é muito longa e difícil", perspetiva Litos.

Esta terça-feira, os adeptos têm a primeira oportunidade de verem a nova cara do Sporting. Os leões jogam frente ao pentacampeão escocês do Celtic. Partida marcada para as 19h30 no Estádio Algarve.

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