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Neuza Besugo regressa ao Sporting quatro anos depois

13 jul, 2026 - 19:04 • Lusa

A média, de 27 anos, deixou o Sporting após 2021/22.

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A média Neuza Besugo, de 27 anos, vai voltar a jogar na equipa feminina do Sporting, quatro anos depois, anunciou esta segunda-feira o clube vice-campeão nacional.

Neuza Besugo deixou o Sporting após 2021/22, tendo, depois passado por Torreense, Famalicão e Valadares Gaia, antes de regressar, agora, ao emblema leonino.

"O Sporting sempre foi a minha casa. Estive quatro anos fora, mas regressar é o ponto alto da carreira. Quando saí, pensei em tornar-me uma jogadora melhor, ganhar mais minutos e afirmar-me. Voltar a casa é a consequência do trabalho feito nesses anos", afirmou Neuza Besugo, citada pelo clube.

A equipa do Sporting terminou a mais recente edição da Liga feminina no segundo lugar, a 13 pontos do hexacampeão Benfica.

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