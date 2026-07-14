Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting goleia Celtic no primeiro particular da pré-época

14 jul, 2026 - 20:22 • Lusa

Vice-campeões nacionais impuseram-se com golos de Geny Catamo, Daniel Bragança (bis) e Ricardo Mangas.

A+ / A-

O Sporting venceu esta terça-feira o pentacampeão escocês, Celtic Glasgow, por 4-1, no primeiro jogo particular dos leões na pré-temporada de 2026/27, no Estádio Algarve.

Os vice-campeões nacionais impuseram-se com golos de Geny Catamo, aos 24 minutos, Daniel Bragança, aos 72 e 79, e Ricardo Mangas, aos 76, depois de o colombiano Camilo Durán (ex-Lusitânia, Estrela da Amadora e Portimonense) ter empatado para o Celtic, aos 69.

O Sporting já tinha vencido, num jogo-treino, o Torreense, da II Liga, por 2-0, na reedição, em Alcochete, da última final da Taça de Portugal.

A formação comandada por Rui Borges volta a jogar no sábado, no Algarve, frente ao Estrasburgo, do treinador Hugo Oliveira, antes de defrontar os também franceses do Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, em Lisboa, no dia 25, e de receber os ingleses do Nottingham Forest, seis dias depois.

O Sporting inicia a 93.ª edição da I Liga com a visita ao Estrela da Amadora, na primeira jornada, marcada para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 14 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)