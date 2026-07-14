Sporting goleia Celtic no primeiro particular da pré-época

O Sporting venceu esta terça-feira o pentacampeão escocês, Celtic Glasgow, por 4-1, no primeiro jogo particular dos leões na pré-temporada de 2026/27, no Estádio Algarve.

Os vice-campeões nacionais impuseram-se com golos de Geny Catamo, aos 24 minutos, Daniel Bragança, aos 72 e 79, e Ricardo Mangas, aos 76, depois de o colombiano Camilo Durán (ex-Lusitânia, Estrela da Amadora e Portimonense) ter empatado para o Celtic, aos 69.

O Sporting já tinha vencido, num jogo-treino, o Torreense, da II Liga, por 2-0, na reedição, em Alcochete, da última final da Taça de Portugal.



A formação comandada por Rui Borges volta a jogar no sábado, no Algarve, frente ao Estrasburgo, do treinador Hugo Oliveira, antes de defrontar os também franceses do Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, em Lisboa, no dia 25, e de receber os ingleses do Nottingham Forest, seis dias depois.

O Sporting inicia a 93.ª edição da I Liga com a visita ao Estrela da Amadora, na primeira jornada, marcada para o fim de semana de 8 e 9 de agosto.