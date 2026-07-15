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Sporting contrata jovem colombiano
15 jul, 2026 - 19:50
Osório chega do Peru.
O Sporting oficializou a contratação do jovem colombiano Sebastián Osorio.
O extremo ou médio ofensivo, de 18 anos, chega do Universitario, do Peru.
Osorio tem como objetivo chegar à equipa principal, mas deve começar pelas equipas secundárias dos leões.
O jogador disse estar “muito emocionado” por chegar a “um clube tão grande”. “É um sonho para mim”.
Já este ano, Sebastián Osorio fez um golo em sete jogos pelo Universitario.
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