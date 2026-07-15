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Sporting renova com internacional portuguesa

15 jul, 2026 - 17:23 • Carlos Calaveiras

Jovem médio lusa fica mais cinco anos em Alvalade.

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O Sporting oficializou a renovação da médio Andreia Bravo até junho de 2031.

A jogadora, de 21 anos, está em Alvalade desde 2017/18 e já participou em 85 jogos, marcou 10 golos e seis assistências.

“Estou muito feliz com esta renovação. É um sentimento de muito orgulho para mim, um sinal de reconhecimento do meu trabalho e aquilo que eu mais quero é continuar a ajudar a equipa e a contribuir para o sucesso do Sporting”, referiu.

Andreia Bravo tem também dois jogos pela seleção principal.

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