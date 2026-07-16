Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Sporting

Varandas volta a ser absolvido de crimes contra a honra de Pinto da Costa

16 jul, 2026 - 14:15 • Lusa

Em causa no processo estavam declarações de Frederico Varandas, em maio de 2022, nas quais se referiu a Jorge Nuno Pinto da Costa, que morreu em fevereiro de 2025, como "um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas".

A+ / A-

O Tribunal Judicial da Comarca de Viseu absolveu o presidente do Sporting de todos os crimes contra a honra e reputação de Pinto da Costa, antigo líder do FC Porto, disse esta quinta-feira à Lusa fonte ligada ao processo.

Além da absolvição de Frederico Varandas de todos os crimes, na decisão divulgada na quarta-feira, o tribunal, através do Juízo de Competência Genérica de Santa Comba Dão, negou todos os pedidos de indemnização civil formulados nos autos.

Em causa no processo estavam declarações de Frederico Varandas, em maio de 2022, nas quais se referiu a Jorge Nuno Pinto da Costa, que morreu em fevereiro de 2025, como "um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas".

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Sporting goleia Celtic no primeiro particular da pré-época

Sporting goleia Celtic no primeiro particular da pré-época

Vice-campeões nacionais impuseram-se com golos de (...)

Na sua decisão, o tribunal entendeu que as declarações em causa, designadamente a referência a Pinto da Costa como "corruptor ativo", atendendo ao contexto em que foram proferidas e ao enquadramento factual que lhes serviu de base, se encontram abrangidas pelo exercício da liberdade de expressão, não gerando qualquer responsabilidade penal ou civil.

O tribunal considerou ainda que as restantes declarações objeto do processo não puseram em causa a honra ou a reputação do FC Porto ou da sua SAD, ambos constituídos assistentes no processo.

Em fevereiro deste ano, o Tribunal da Relação absolveu Frederico Varandas do crime de difamação a Pinto da Costa, em sintonia com a decisão proferida em julho de 2025 pelo Tribunal Local Criminal de Lisboa, concluindo que, na sequência de um recurso apresentado pela viúva do já falecido dirigente dos 'dragões', as palavras utilizadas pelo líder 'leonino' estão protegidas pelo direito à liberdade de expressão.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 16 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Espanha

"O mais difícil foi ver idosos a chorar, pensavam ter perdido tudo"

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da apresentação do novo "mister" de Portugal

Jorge Jesus "soltou a língua". Os melhores momentos da(...)

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O adeus à voz rouca de Bonnie Tyler

"Quando se ama o que se faz, não pode correr mal". O a(...)

Ministro da Educação evita responder a alunos

Ministro da Educação evita responder a alunos

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)