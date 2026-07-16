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Zalazar quer “ganhar todos os títulos possíveis” no Sporting

16 jul, 2026 - 19:44 • Carlos Calaveiras

Uruguaio trocou os arsenalistas pelos leões a troco de 30 milhões de euros.

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O médio Rodrigo Zalazar foi oficialmente apresentado, esta quinta-feira, como reforço do Sporting.

O jogador, ex-Sp. Braga, mostrou-se entusiasmado com o passo dado na carreira.

"Desde o primeiro dia em que falei com o Sporting, sabia que queria vir para cá porque me transmitiram muita confiança. É um clube gigante, que me encanta. Desde que houve a possibilidade de vir, todas as pessoas me disseram e escreveram para vir para o melhor de Portugal. Estou muito feliz", disse o médio de 26 anos.

Em declarações à Sporting TV, Zalazar garante vir “para ajudar e tratar de ganhar todos os títulos possíveis”.

O uruguaio promete "dar o máximo" pelos leões sem se importar com a posição em campo: "A única coisa que quero é ajudar a equipa ganhar. Não me importa a posição. Só quero ajudar a equipa. O que importa é tentar ganhar".

De recordar que Rodrigo Zalazar custou 30 milhões de euros à equipa de Alvalade, a mais cara transferência do Sporting.

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