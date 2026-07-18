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Sporting
Oficial. Trincão no Al Ahli
18 jul, 2026 - 16:20 • Carlos Calaveiras
Negócio pode chegar aos 50 milhões de dólares.
O Al Ahli e o Sporting oficializaram, este sábado, a transferência de Francisco Trincão.
Os leões enviaram comunicado à CMVM a confirmar o negócio com o clube saudita.
A transferência de Trincão é realizada por 45+5 milhões de dólares, mediante objetivos, o equivalente a 39,3+4,3 milhões de euros.
Já “o montante referente ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será exclusivamente suportado pelo Al Ahli e que os encargos de intermediação relativos à mencionada transferência correspondem a 10% dos montantes recebidos pela Sporting SAD do Al Ahli.”
A equipa de Alvalade despede-se do jogador de 26 anos: "Uma bonita história de leão ao peito. Obrigado por tudo, Francisco Trincão".
Nas quatro épocas de `verde e branco`, Trincão conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
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