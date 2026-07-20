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Sporting goleia Estrasburgo antes do jogo de apresentação

20 jul, 2026 - 23:25 • Lusa

Reforços Issa Doumbia, Sergi Altimira, Silas Andersen e Rodrigo Zalazar marcaram na vitória sobre a equipa de Hugo Oliveira.

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O Sporting goleou por 7-0 os franceses do Estrasburgo, do português Hugo Oliveira, em jogo de pré-época, disputado no Estádio Algarve, esta segunda-feira.

Os reforços Issa Doumbia (4 minutos), Sergi Altimira (36), Silas Andersen (51) e Rodrigo Zalazar (65), de grande penalidade, marcaram pelos leões, antes de Maxi Araújo (69), Geny Catamo (80) e Fotis Ioannidis (84) aumentarem os números da goleada.

O Sporting volta a jogar no sábado, diante de outra equipa francesa, no caso o Mónaco, no Troféu Cinco Violinos, no Estádio José Alvalade, a partir das 19h30.

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  • 20 jul, 2026
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