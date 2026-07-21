- Bola Branca 12h44
- 21 jul, 2026
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Diomande pode estar de saída do Sporting para rumar ao Forest
21 jul, 2026 - 18:16 • Eduardo Soares da Silva
O central já esteve associado à saída para o Crystal Palace no ano passado, mas acabou por fazer mais uma época. Transferência pode chegar aos 40 milhões de euros.
O Sporting estará perto de fechar acordo com o Nottingham Forest para a transferência do defesa Ousmane Diomande, segundo Fabrizio Romano, o jornalista especializado no mercado de transferências.
De acordo com o "Record", o valor pode superar os 40 milhões de euros, com bónus incluídos.
O defesa de 22 anos esteve três temporadas e meia em Alvalade. Custou 7,5 milhões ao Midtjylland no mercado de janeiro de 2023, depois de meia época cedido ao Mafra, na II Liga.
O Sporting já terá adiquirido um valor superior do passe de Diomande e já terá pago cerca de 14 milhões pelo internacional costa-marfinense.
Diomande terá estado perto do Crystal Palace no ano passado, que era treinado por Oliver Glasner, que está agora a orientar precisamente o Forest. Diomande vem de uma época menos conseguida, com vários problemas físicos.
A confirmar-se, deixará o Sporting com dois títulos de campeão nacional e uma Taça de Portugal.
Com Rui Borges no comando técnico, os leões passaram a jogar apenas com dois centrais e, para a posição, ficam no plantel Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Bruno Ramos, pelo que o Sporting deverá ir ao mercado para contratar um substituto para Diomande.
O Sporting já encaixou mais de 100 milhões de euros este verão, com as saídas de Francisco Trincão para o Al-Ahli, Mortem Hjulmand para o Atlético de Madrid, Alisson para o Nápoles, Diogo Travassos para o SC Braga e Rodrigo Ribeiro para o Augsburgo.
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