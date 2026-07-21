Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 21 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Diomande pode estar de saída do Sporting para rumar ao Forest

21 jul, 2026 - 18:16 • Eduardo Soares da Silva

O central já esteve associado à saída para o Crystal Palace no ano passado, mas acabou por fazer mais uma época. Transferência pode chegar aos 40 milhões de euros.

A+ / A-

O Sporting estará perto de fechar acordo com o Nottingham Forest para a transferência do defesa Ousmane Diomande, segundo Fabrizio Romano, o jornalista especializado no mercado de transferências.

De acordo com o "Record", o valor pode superar os 40 milhões de euros, com bónus incluídos.

O defesa de 22 anos esteve três temporadas e meia em Alvalade. Custou 7,5 milhões ao Midtjylland no mercado de janeiro de 2023, depois de meia época cedido ao Mafra, na II Liga.

O Sporting já terá adiquirido um valor superior do passe de Diomande e já terá pago cerca de 14 milhões pelo internacional costa-marfinense.

Diomande terá estado perto do Crystal Palace no ano passado, que era treinado por Oliver Glasner, que está agora a orientar precisamente o Forest. Diomande vem de uma época menos conseguida, com vários problemas físicos.

A confirmar-se, deixará o Sporting com dois títulos de campeão nacional e uma Taça de Portugal.

Com Rui Borges no comando técnico, os leões passaram a jogar apenas com dois centrais e, para a posição, ficam no plantel Eduardo Quaresma, Zeno Debast, Gonçalo Inácio e Bruno Ramos, pelo que o Sporting deverá ir ao mercado para contratar um substituto para Diomande.

O Sporting já encaixou mais de 100 milhões de euros este verão, com as saídas de Francisco Trincão para o Al-Ahli, Mortem Hjulmand para o Atlético de Madrid, Alisson para o Nápoles, Diogo Travassos para o SC Braga e Rodrigo Ribeiro para o Augsburgo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 21 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não faz sentido a nota que eu tive". Descontentes com os resultados, alunos pedem revisão de nota

"Não faz sentido a nota que eu tive". Descontentes com os resultados, alunos pedem revisão de nota

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Palestinianos celebram vitória da Espanha

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes?

Mundial, o papelinho de Montenegro e tempestades

Mundial, o papelinho de Montenegro e tempestades