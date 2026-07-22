Sporting confirma Ibrahima Ba, o substituto de Diomande

O Sporting anunciou a contratação do defesa-central Ibrahima Ba, que deixa o Famalicão para rumar aos leões.

O jogador de 21 anos foi dado como certo no Estrasburgo e ia seguir o caminho do seu antigo treinador Hugo Oliveira, mas acabou por falhar nos exames médicos.

Esses problemas não se colocaram em Alvalade e assina até 2031. Segundo o "Record", custa 21,5 milhões de euros, mais do que os franceses iriam pagar pela sua transferência.

Ba é o substituo de Diomande, que estará de saída do Sporting para rumar ao Nottingham Forest, da Premier League.

"Sei que usar a camisola do Sporting CP traz uma grande responsabilidade e vou continuar a trabalhar. Estou pronto para deixar tudo em campo. O Sporting CP é dos melhores clubes do mundo e fico feliz por usar esta camisola. Obrigado ao presidente e ao staff pela confiança que estão a ter comigo", disse aos meios de comunicação do Sporting.

O defesa deixou o Senegal en 2023 para rumar ao Valenciennes, em França. Um ano depois, mudou-se para Famalicão, onde começou na equipa sub-23.

Na época passada, afirmou-se na I Liga e foi um dos destaques do Famalicão, que terminou no 5.º lugar da tabela.

A contratação de Ba eleva o investimento leonino para mais de 100 milhões de euros. Rodrigo Zalazar, Pedro Lima, Issa Doumbia, Silas Andersen, Sergi Altmira e Jesse Derry são os outros reforços.