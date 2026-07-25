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Sporting vence Troféu Cinco Violinos, adeptos cantam por Pedro Gonçalves
25 jul, 2026 - 21:26 • Ricardo Vieira
Os golos dos leões foram assinados por Rafael Nel, aos 55 minutos, e pelo reforço Jesse Derry, aos 68'.
O Sporting venceu este sábado o Mónaco, por 2-0, e conquistou o Troféu Cinco Violinos, na apresentação aos sócios e adeptos leoninos, no Estádio de Alvalade.
Os golos dos leões foram assinados por Rafael Nel, aos 55 minutos, e pelo reforço Jesse Derry, aos 68'.
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Foram dois golos com nota artística. Nel marcou voou para marcar de cabeça, Derry fez balançar as redes com um remate em arco.
Outro momento do jogo aconteceu a meio da segunda parte, quando Pedro Gonçalves foi substituído e recebeu uma enorme ovação da bancada, com direito a cântico especial. Pode ter sido o jogo de despedida de "Pote", que estará de saída para a Arábia Saudita.
O Sporting apresentou este sábado um total de 30 jogadores, com destaque para os reforços Ibrahima Ba, Silas Andersen, Altimira, Issa Doumbia, Pedro Lima e Rodrigo Zalazar.
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