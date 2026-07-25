Varandas admite mais entradas e saídas para "preparar os próximos três, quatro anos"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, assume que o plantel de Rui Borges ainda deverá sofrer mais mexidas, integradas num mercado "planeado com muito tempo" e que visa construir um grupo não só para esta época, mas também para as próximas três ou quatro.

"É muito provável que ainda saiam mais [jogadores] e é muito provável que ainda entrem mais", afirma o presidente dos leões, este sábado, em declarações aos jornalistas, à porta de Alvalade, no dia em que será votado o orçamento para a próxima temporada, em assembleia geral.

Varandas sublinha que "este mercado foi planeado com muito tempo" e que chegou a altura de preparar "os próximos três e quatro anos".

Os sócios do Sporting votam o orçamento a partir das 19h30.

Votação do orçamento: "É um dia muito importante a comparência dos sócios para virem votar mais um orçamento. Esperamos um pontapé de saída feliz, com os sócios a aprovarem, se assim entenderem, o orçamento, e que venha uma grande época."

Nova era? "Não é uma nova era. Este mercado foi pensado e planeado com muito tempo. O objetivo deste mercado não é apenas esta época, mas ir buscar um grupo base para as próximas três épocas. Saíram já grandes jogadores, como o Viktor [Gyökeres], o Pedro Porro, [Francisco] Trincão, Morten [Hjulmand]. O Sporting nos últimos anos têm contratado jogadores de classe mundial, alguns ainda cá estão, outros saíram. Faz parte do nosso ciclo e do que entendemos que queremos para o futuro. Insubstituível só o Sporting."

Vendas de Hjulmand e Trincão: "Trincão e Morten são dois exemplos de qual é o nosso objetivo e critério de contratação. Dois jogadores fantásticos, estão no lote dos grandes jogadores da história do Sporting. Cumpriram exatamente o nosso objetivo: chegaram, conquistaram títulos, tinham a sua ambição pessoal e após vários anos aqui entendemos que era justo que, se houvesse propostas boas para o Sporting, muito boas na minha opinião... O mercado prova isso, fora Premier League não vejo vendas superiores às nossas, para fora. Por isso, e tendo em conta a idade e a posição dos jogadores era eterna justiça deixarmo-los ir. Fica um eterno agradecimento. Dois jogadores fantásticos, dois homens fantásticos. Esses deram sempre tudo pelo Sporting e as portas estarão sempre abertas para o regresso."

Mercado: "É muito provável que ainda saiam mais [jogadores] e é muito provável que ainda entrem mais."

Saídas são sequência das críticas à atitude da equipa na final da Taça de Portugal? "Este mercado foi planeado com tempo, com muito tempo. Começámos a planear isto já no início da época anterior. São ciclos. Este grupo venceu muito, deu muitas alegrias ao Sporting, estarão sempre na história do Sporting, e agora chegou o tempo de preparar não só esta época, mas os próximos três, quatro anos. Agora vem um grupo forte, que entendemos que, à imagem do anterior, vai pôr o Sporting onde deve estar, que é na luta e nas decisões dos títulos. Obviamente que isto só é possível devido à nossa robustez financeira, consequência de vários anos, consecutivamente, a dar lucro no clube e na SAD."

Futuro de Rui Borges: "Já ouvi que Rui Borges está em altas, já ouvi que Rui Borges está fragilizado... Isso passa-nos completamente ao lado. O Sporting tem um plano e vai cumprir esse plano, e para o ano estaremos onde queremos, que é na decisão."