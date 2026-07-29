Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eduardo Quaresma renova contrato com Sporting até 2031

29 jul, 2026 - 19:39 • Inês Braga Sampaio

O central, de 24 anos, tem três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga conquistados pelos leões.

A+ / A-

O Sporting anuncia, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Eduardo Quaresma, até 2031.

O defesa-central português, de 24 anos, estreou-se pela equipa principal na época 2019/20 e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

"É um sentimento de orgulho e sinal de que o Sporting CP tem vindo a confiar no meu trabalho ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e estou feliz com esta renovação", afirma, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Depois de empréstimos a Tondela e Hoffenheim, já após a estreia pela equipa principal, Quaresma regressou a Alvalade para integrar as principais de Ruben Amorim e, depois, Rui Borges.

Na temporada passada, o defesa marcou dois golos e fez três assistências em 31 jogos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 29 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

França

“Chamas ainda estão fora de controle” na região de Bordéus, diz autarca luso-descendente

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de Abril pôs-me a música no colo"

Luís Represas, 50 anos a perseguir miragens. "O 25 de (...)

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Jovens querem "fazer mil euros” no sistema Volta

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de nota

Descontentes com resultados, alunos pedem revisão de n(...)

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais