- Bola Branca 18h17
- 29 jul, 2026
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Eduardo Quaresma renova contrato com Sporting até 2031
29 jul, 2026 - 19:39 • Inês Braga Sampaio
O central, de 24 anos, tem três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga conquistados pelos leões.
O Sporting anuncia, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Eduardo Quaresma, até 2031.
O defesa-central português, de 24 anos, estreou-se pela equipa principal na época 2019/20 e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
"É um sentimento de orgulho e sinal de que o Sporting CP tem vindo a confiar no meu trabalho ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e estou feliz com esta renovação", afirma, em declarações aos canais oficiais do Sporting.
Depois de empréstimos a Tondela e Hoffenheim, já após a estreia pela equipa principal, Quaresma regressou a Alvalade para integrar as principais de Ruben Amorim e, depois, Rui Borges.
Na temporada passada, o defesa marcou dois golos e fez três assistências em 31 jogos.
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- 29 jul, 2026
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