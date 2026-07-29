Eduardo Quaresma renova contrato com Sporting até 2031

O Sporting anuncia, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Eduardo Quaresma, até 2031.

O defesa-central português, de 24 anos, estreou-se pela equipa principal na época 2019/20 e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

"É um sentimento de orgulho e sinal de que o Sporting CP tem vindo a confiar no meu trabalho ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e estou feliz com esta renovação", afirma, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Depois de empréstimos a Tondela e Hoffenheim, já após a estreia pela equipa principal, Quaresma regressou a Alvalade para integrar as principais de Ruben Amorim e, depois, Rui Borges.



Na temporada passada, o defesa marcou dois golos e fez três assistências em 31 jogos.