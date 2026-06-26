🔴 Venezuela. Número de mortos sobe para 589, ajuda portuguesa parte esta tarde

26 jun, 2026 - 10:14 • Ana Kotowicz , João Carlos Malta , Daniela Espírito Santo , Olímpia Mairos , Ricardo Vieira , Catarina Magalhães , Fábio Monteiro

Será às quatro da tarde que a ajuda portuguesa se junta em Beja para, mais tarde, partir para a Venezuela.

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