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🔴 Estado da Nação: "Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

16 jul, 2026 - 14:40 • Fábio Monteiro , Susana Madureira Martins , Tomás Anjinho Chagas

Durante cinco horas, Educação, Economia, Imigração e Saúde foram temas em destaque no debate do Estado da Nação desta quinta-feira. Luís Montenegro admitiu problemas, nas negou "caos" na correção dos exames e "segurou" o ministro da Administração Interna.

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