Buscas na TAP? "Não surgem por acaso"

19 nov, 2025 - 18:06 • Filipa Ribeiro e Fábio Oliveira (vídeo)
Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco consideram que as buscas realizadas esta terça-feira na TAP "não surgem ao acaso", uma vez que ocorrem na semana em que termina o prazo para outras empresas manifestarem interesse na compra da companhia aérea no novo processo de privatização.
No programa Casa Comum, da Renascença, o antigo deputado do PSD diz ter "quase a certeza" de que a razão destas acções é "perturbar" o processo de privatização em curso e admite que exista um controle destas acções "das forças políticas que estão contra o processo de privatização". Duarte Pacheco sublinha que estas acções acabam por diminuir o valor da TAP e "prejudicar o Estado naquele que poderá ser o valor da privatização".
Também Mariana Vieira da Silva considera que "não é um acaso" tudo acontecer em semanas críticas no futuro das empresas e do país. A deputada do PS lembra o caso recente com o Novo Banco. " O tempo, a forma como as notícias aparecem, são factores de enorme preocupação que impõem a todos os atores políticos uma serenidade que nem sempre tem existido", sublinha.
A antiga ministra do PS defende "têm sido semanas muito tristes para a justiça portuguesa". Mariana Vieira da Silva critica as declarações do Procurador Geral da República sobre o caso Spinumviva em que utilizou a expressão "presente de Natal" para a indicar que decisão será conhecida em breve e ainda a operação influencer em que há pessoas sob escutas durante quatro anos que ainda não foram ouvidas pela justiça.
Mariana Vieira da Silva considera que as buscas realizadas esta terça feira - 10 anos depois do processo de privatização em 2015 - significam que só uma década depois se está a iniciar uma investigação e realça que "uma país onde a justiça não é credível, é sempre um país onde não vale investir".
Também Duarte Pacheco, do PSD, considera que são necessárias explicações do atual PGR Amadeu Guerra sobre o momento escolhido para a realização das buscas à TAP. "Se for só para fazer-se de Rainha de Inglaterra escusava de lá não estar. Se é para modificar as coisas era bom que quando acontece um caso destes ele próprio explicasse que isto tem que ser feito, que o timing não foi o correcto. Senão nas primeiras semanas de janeiro vai haver casos que envolvam os candidatos às eleições presidenciais", defende.
Noutro plano, sobre a lei laboral e o novo documento enviado pelo Governo na semana passada à UGT, Mariana Vieira da Silva diz que "fica provado que foi preciso anunciar uma greve geral para haver diálogo". A deputada do PS diz ainda assim que passa a haver discussão há temas que não podem ficar "de lado" e destaca a questão do banco de horas e das novas regras para os contratos a termo.
Já Duarte Pacheco não concorda com a abertura total da discussão sobre todas as medidas. O antigo deputado do PSD considera que "se o Governo entende que para o país alcançar maior crescimento económico são necessárias algumas medidas" não poderá "deixar tudo como está". Duarte Pacheco realça que a iniciativa a entrar no parlamento "nunca será da UGT ou da CGTP".
Duarte Pacheco considera que o plano de Paz de Donald Trump para Gaza aprovado no Conselho de Segurança da ONU que prevê a colocação de uma força internacional de estabilização na região será "diferente" uma vez que recebeu um "selo" das Nações Unidas.
O social democrata considera importante que a nova plataforma enviada para Gaza "possa exercer a força" no desarmamento do Hamas. Duarte Pacheco lembra contudo que houve resistência de Israel e do Hamas e teme que no futuro se assista a um conflito entre a força internacional enviada para Gaza e o Hamas.
Já Mariana Vieira da Silva considera que o plano "é muito ambicioso" porque assim tem de o ser uma vez que "é a única forma" de encarar o tema. A deputada do PS considera o plano ainda "muito positivo" e considera que acaba por ser irónico haver a "institucionalização" de uma proposta do maior "desinstitucionalizador que o mundo já viu".