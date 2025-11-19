Buscas na TAP? "Não surgem por acaso"

Também Duarte Pacheco, do PSD, considera que são necessárias explicações do atual PGR Amadeu Guerra sobre o momento escolhido para a realização das buscas à TAP. "Se for só para fazer-se de Rainha de Inglaterra escusava de lá não estar. Se é para modificar as coisas era bom que quando acontece um caso destes ele próprio explicasse que isto tem que ser feito, que o timing não foi o correcto. Senão nas primeiras semanas de janeiro vai haver casos que envolvam os candidatos às eleições presidenciais", defende.

Noutro plano, sobre a lei laboral e o novo documento enviado pelo Governo na semana passada à UGT, Mariana Vieira da Silva diz que "fica provado que foi preciso anunciar uma greve geral para haver diálogo". A deputada do PS diz ainda assim que passa a haver discussão há temas que não podem ficar "de lado" e destaca a questão do banco de horas e das novas regras para os contratos a termo.

Já Duarte Pacheco não concorda com a abertura total da discussão sobre todas as medidas. O antigo deputado do PSD considera que "se o Governo entende que para o país alcançar maior crescimento económico são necessárias algumas medidas" não poderá "deixar tudo como está". Duarte Pacheco realça que a iniciativa a entrar no parlamento "nunca será da UGT ou da CGTP".

ONU aprova plano para recuperar Gaza

Duarte Pacheco considera que o plano de Paz de Donald Trump para Gaza aprovado no Conselho de Segurança da ONU que prevê a colocação de uma força internacional de estabilização na região será "diferente" uma vez que recebeu um "selo" das Nações Unidas.

O social democrata considera importante que a nova plataforma enviada para Gaza "possa exercer a força" no desarmamento do Hamas. Duarte Pacheco lembra contudo que houve resistência de Israel e do Hamas e teme que no futuro se assista a um conflito entre a força internacional enviada para Gaza e o Hamas.

Já Mariana Vieira da Silva considera que o plano "é muito ambicioso" porque assim tem de o ser uma vez que "é a única forma" de encarar o tema. A deputada do PS considera o plano ainda "muito positivo" e considera que acaba por ser irónico haver a "institucionalização" de uma proposta do maior "desinstitucionalizador que o mundo já viu".