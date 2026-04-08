Casa Comum
Cessar-fogo é um "desastre" para os EUA? Seguro percorre país e pressiona Montenegro
08 abr, 2026 - 20:11 • Tomás Anjinho Chagas
Nesta edição do Casa Comum, Duarte Pacheco (PSD) e Mariana Vieira da Silva (PS) debatem o périplo do Presidente pelas zonas afetadas pelas tempestades, e a forma como isso pode "chamuscar" o Governo. A revisão constitucional em debate e o mais recente capítulo da guerra no Médio Oriente, com um cessar-fogo à vista.
Veja o debate Casa Comum:
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