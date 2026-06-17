Casa Comum

PSU, Passos Coelho e o fim da guerra no Irão

17 jun, 2026 - 21:51 • José Pedro Frazão

O social-democrata Duarte Pacheco e a socialista Mariana Vieira da Silva comentam a proposta de Prestação Social Única (PSU), os entendimentos entre PSD e o Chega e as mais recentes declarações de Pedro Passos Coelho. A eurodeputada Catarina Martins junta-se depois ao painel para debater o possível fim da guerra no Irão e o eventual foco renovado na questão da Ucrânia.

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