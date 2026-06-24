Casa Comum

Um fundo soberano para Portugal e um balanço do Brexit

24 jun, 2026 - 22:38 • José Pedro Frazão

Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam os anúncios de Luís Montenegro no Congresso do PSD, incluindo a intenção de criação de um fundo soberano para Portugal, e ainda a gestão da investigação ao plano do Movimento Armilar Lusitano que tinha diversos políticos como alvos. No plano europeu, os comentadores analisam a situação política no Reino Unido, com a demissão do primeiro-ministro Keir Starmer e o balanço do Brexit, dez anos depois do referendo que lhe deu início.

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