Casa Comum
Um fundo soberano para Portugal e um balanço do Brexit
24 jun, 2026 - 22:38 • José Pedro Frazão
Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco analisam os anúncios de Luís Montenegro no Congresso do PSD, incluindo a intenção de criação de um fundo soberano para Portugal, e ainda a gestão da investigação ao plano do Movimento Armilar Lusitano que tinha diversos políticos como alvos. No plano europeu, os comentadores analisam a situação política no Reino Unido, com a demissão do primeiro-ministro Keir Starmer e o balanço do Brexit, dez anos depois do referendo que lhe deu início.
Este conteúdo é feito no âmbito da parceria Renascença/Euranet Plus – Rede Europeia de Rádios. Veja todos os conteúdos Renascença/Euranet Plus.
Comentários